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بوليتيكو: إسرائيل تنتقد تجاهل بوريل لتهديدات إيران لمواطنيها في تركيا خلال زيارته لطهران

Lebanon 24
26-06-2022 | 12:32
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