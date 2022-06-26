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الأمن العام الأردني: قاتل الطالبة إيمان أطلق النار على الجانب الأيمن من رأسه وفاقد للوعي

Lebanon 24
26-06-2022 | 14:53
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