Advertisement

أخبار عاجلة

الرئاسة الفرنسية: باريس تؤيد وضع "حدث أقصى" لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة

Lebanon 24
27-06-2022 | 01:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هبوط أسعار النفط 7% إلى أدنى مستوى منذ 4 أسابيع بسبب مخاوف الركود وارتفاع الدولار
lebanon 24
27/06/2022 09:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: باريس ليست مستعدة لتقديم تنازلات لروسيا
lebanon 24
27/06/2022 09:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة الفرنسية: يمكن التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة لتجاوز تحفظ هنغاريا على حظر أوروبي على النفط الروسي (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/06/2022 09:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
باريس: توافق تام بين الدول الـ27 على قبول ترشيح أوكرانيا للاتحاد الأوروبي
lebanon 24
27/06/2022 09:45:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
02:34 | 2022-06-27
01:54 | 2022-06-27
01:04 | 2022-06-27
00:57 | 2022-06-27
00:56 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website