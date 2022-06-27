29
o
بيروت
37
o
طرابلس
27
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
28
o
بعلبك
34
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
حاكم لوغانسك: عمليات الإجلاء من ليسيتشانسك تزداد صعوبة كل يوم ونحاول إنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح
Lebanon 24
27-06-2022
|
03:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حاكم لوغانسك الأوكرانية: القوات الروسية تستولي على بلدة توشكيفكا وتقصف ليسيتشانسك بكثافة (الجزيرة)
Lebanon 24
حاكم لوغانسك الأوكرانية: القوات الروسية تستولي على بلدة توشكيفكا وتقصف ليسيتشانسك بكثافة (الجزيرة)
27/06/2022 16:21:18
27/06/2022 16:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم لوغانسك: القوات الأوكرانية تجد صعوبة في صد الهجمات في مركز سيفيرودونيتسك والقوات الروسية لا تسيطر بشكل كامل على المدينة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
حاكم لوغانسك: القوات الأوكرانية تجد صعوبة في صد الهجمات في مركز سيفيرودونيتسك والقوات الروسية لا تسيطر بشكل كامل على المدينة (سكاي نيوز عربية)
27/06/2022 16:21:18
27/06/2022 16:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم لوغانسك: عمليات إخلاء للمدنيين جارية من مدينة ليسيتشانك المجاورة لـ سفيرودونيتسك
Lebanon 24
حاكم لوغانسك: عمليات إخلاء للمدنيين جارية من مدينة ليسيتشانك المجاورة لـ سفيرودونيتسك
27/06/2022 16:21:18
27/06/2022 16:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز عن حاكم إقليم لوغانسك: سيكون لدينا ما يكفي للدفاع عن أنفسنا ولكن من الممكن أن نتراجع حتى نتجنب تطويقنا
Lebanon 24
رويترز عن حاكم إقليم لوغانسك: سيكون لدينا ما يكفي للدفاع عن أنفسنا ولكن من الممكن أن نتراجع حتى نتجنب تطويقنا
27/06/2022 16:21:18
27/06/2022 16:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
Lebanon 24
برنامج جورج صليبي يغيب عن الهواء.. اليكم ما جرى (صور)
14:47 | 2022-06-26
26/06/2022 02:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ مهم عن الكهرباء للمواطنين.. ما الجديد؟
13:00 | 2022-06-26
26/06/2022 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرُ خط الهاتف في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. كم بلغ مؤخراً؟
Lebanon 24
سعرُ خط الهاتف في لبنان يكسرُ رقماً قياسياً.. كم بلغ مؤخراً؟
13:56 | 2022-06-26
26/06/2022 01:56:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟
Lebanon 24
فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟
15:13 | 2022-06-26
26/06/2022 03:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل
Lebanon 24
آخر مستجدات انهيار مبنى طرابلس.. ميقاتي يتابع وعمليات الإنقاذ تتواصل
13:00 | 2022-06-26
26/06/2022 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
09:09 | 2022-06-27
النائب تيمور جنبلاط باسم "اللقاء الديمقراطي": تمنّينا النجاح للرئيس المكلّف في مهمّته بتشكيل الحكومة
09:05 | 2022-06-27
وزير الدفاع الليتواني: المؤسسات الحكومية والخاصة تتعرض لهجمات سيبرانية ونتوقع مزيدا منها
08:56 | 2022-06-27
السيسي يصل إلى سلطنة عمان في زيارة رسمية تستغرق يومين
08:33 | 2022-06-27
"رويترز" عن وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل العمل مع القوى العالمية لمحاولة صياغة أي اتفاق نووي إيراني
08:26 | 2022-06-27
رعد: من شاء أن يقاطع المشاركة بالحكومة فهذا شأنه ولكن المقاطعة ورمي كرة الازمة في ملعب الآخرين فهذا ليس من شأنه بل يجب التعاون للنهوض بالبلد
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
27/06/2022 16:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
27/06/2022 16:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
27/06/2022 16:21:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact