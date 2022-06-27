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مصدر حكومي أميركي لسكاي نيوز عربية: وزارة الخزانة الأميركية ستفرض اليوم حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

Lebanon 24
27-06-2022 | 03:19
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