Advertisement

أخبار عاجلة

كتلة التنمية والتحرير بعد لقائها ميقاتي: موقفنا واضح بضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن والاستفادة من الوقت الفاصل بين اليوم وموعد الاستحقاق الرئاسي والتركيز على إقرار خطة التعافي المالي

Lebanon 24
27-06-2022 | 06:59
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي للـ"أو تي في": سأقوم بالإستشارات بدءاً من نهار الإثنين وعلى الحكومة أن تتشكل بأسرع وقت ممكن
lebanon 24
27/06/2022 16:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة "التنمية والتحرير" تُعلن عن تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة
lebanon 24
27/06/2022 16:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: التحية للنواب جميعاً والتمني تشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن
lebanon 24
27/06/2022 16:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: أترك للمجلس النيابي الجديد بعد الانتخابات اختيار شخصية لتولي رئاسة مجلس الوزراء وبالتالي تشكيل حكومة بأسرع وقتٍ ممكن
lebanon 24
27/06/2022 16:24:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:09 | 2022-06-27
09:05 | 2022-06-27
08:56 | 2022-06-27
08:33 | 2022-06-27
08:26 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website