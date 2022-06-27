كتلة التنمية والتحرير بعد لقائها ميقاتي: موقفنا واضح بضرورة تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن والاستفادة من الوقت الفاصل بين اليوم وموعد الاستحقاق الرئاسي والتركيز على إقرار خطة التعافي المالي

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