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أخبار عاجلة
ستولتنبرغ: حلفاء الناتو نحو زيادة عديد القوات عالية التأهب إلى أكثر من 300 ألف
Lebanon 24
27-06-2022
|
07:29
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