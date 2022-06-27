عدوان باسم تكتّل "الجمهورية القوية" بعد لقاء ميقاتي: لا وزارات مخصّصة لا لمذاهب ولا لطوائف ولا لأحزاب فالوزارات موجودة ليأتي شخص صاحب اختصاص وكفوء إليها

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