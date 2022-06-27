رعد: من شاء أن يقاطع المشاركة بالحكومة فهذا شأنه ولكن المقاطعة ورمي كرة الازمة في ملعب الآخرين فهذا ليس من شأنه بل يجب التعاون للنهوض بالبلد

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