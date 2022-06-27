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وزير الدفاع الليتواني: المؤسسات الحكومية والخاصة تتعرض لهجمات سيبرانية ونتوقع مزيدا منها

Lebanon 24
27-06-2022 | 09:05
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