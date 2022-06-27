كتلة "الاعتدال الوطني": يحق لنا التمثل في الحكومة وأن تكون حصتنا وازنة فيها ونتمنى للرئيس ميقاتي النجاح وإعطاء كل الأهمية للمناطق النائية والإنماء المتوازن

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