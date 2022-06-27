كتلة "الاعتدال الوطني": كل جهة تأخذ حصتها في الحكومة بحسب حجم تمثيلها وواقعها وتحدثنا بحقائب عديدة مع الرئيس المكلّف ولدينا إمكانية بتولّي أي وزارة

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