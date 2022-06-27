فرنجيّة باسم "التكتل الوطني المستقل" بعد لقاء ميقاتي: هدفنا الاساسي أن تاخذ الحكومة إجراءات جيدة ولبنان ليس لديه ترف الوقت وإدخال تعديلات على الحكومة الحالية هو طرح منطقي نظراً لضيق الوقت

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