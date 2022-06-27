فرنجية: سليمان فرنجية بالنسبة لنا هو مرشح تكتلنا النيابي لرئاسة الجمهورية ولدينا مشروع سياسي وانقاذي وسليمان فرنجية ممكن أن يحمله ولدينا رؤية واضحة للمرحلة المقبلة

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