سامي الجميّل بعد لقاء كتلة نواب "الكتائب" الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي: ندعو لتشكيل حكومة بأسرع وقتٍ مُمكن وكنّا نتمنّى أن تكون مُستقلة

Lebanon 24