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سامي الجميّل بعد لقاء كتلة نواب "الكتائب" الرئيس المُكلّف نجيب ميقاتي: ندعو لتشكيل حكومة بأسرع وقتٍ مُمكن وكنّا نتمنّى أن تكون مُستقلة

Lebanon 24
27-06-2022 | 10:25
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