معوّض بعد لقاء ميقاتي: نريد مقاربة تغيير جذرية إما على مستوى استرجاع سيادة الدولة عبر حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية أو عبر اصلاح بنيوي في النظام المالي والاقتصادي

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