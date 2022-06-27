Advertisement

أخبار عاجلة

طرابلسي: نعلم أن عُمر الحكومة قصير إلا أنه يمكنها العمل بجهد بعيداً عن العراقيل

Lebanon 24
27-06-2022 | 11:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طرابلسي: أمام الحكومة مهمة كبرى أساسها ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي والإنطلاق للتنقيب عن النفط والغاز لما في ذلك من أهمية على الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
27/06/2022 22:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
عدنان طرابلسي باسم كتلة جمعية المشاريع: نريد من الحكومة أن تكون حكومة إنقاذ حقيقية وتقوم بسرعة بإخراج البلاد من الأزمات الخانقة
lebanon 24
27/06/2022 22:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لأن الحكومة سيكون عمرها قصيرًا فلن أدخل في مشكلات بسبب حقيبة وزارية
lebanon 24
27/06/2022 22:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة الحكومة الفرنسية: لا يوجد بدائل سوى العمل معا من أجل تحقيق الاستقرار
lebanon 24
27/06/2022 22:50:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:45 | 2022-06-27
15:39 | 2022-06-27
15:38 | 2022-06-27
15:37 | 2022-06-27
15:31 | 2022-06-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website