طرابلسي: أمام الحكومة مهمة كبرى أساسها ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي والإنطلاق للتنقيب عن النفط والغاز لما في ذلك من أهمية على الاقتصاد اللبناني

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