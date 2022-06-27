26
o
بيروت
29
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
20
o
بعلبك
29
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
مدير صحة العقبة: امتلاء مستشفيات المنطقة بحالات الاختناق بالغاز السام وإقامة مستشفى ميداني (الجزيرة)
Lebanon 24
27-06-2022
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حالات حرجة في مستشفيات الأردن للمصابين خلال تسرب الغاز في ميناء العقبة (العربية)
Lebanon 24
حالات حرجة في مستشفيات الأردن للمصابين خلال تسرب الغاز في ميناء العقبة (العربية)
27/06/2022 22:52:38
27/06/2022 22:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
123 شخصاً لا يزالون في المستشفيات يتلقون العلاج عقب حادثة ميناء العقبة (الحدث)
Lebanon 24
123 شخصاً لا يزالون في المستشفيات يتلقون العلاج عقب حادثة ميناء العقبة (الحدث)
27/06/2022 22:52:38
27/06/2022 22:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل كارثة ميناء العقبة.. مشاهدٌ ترصدُ ما حصل ومعلومات تكشف نوع "الغاز السام"
Lebanon 24
تفاصيل كارثة ميناء العقبة.. مشاهدٌ ترصدُ ما حصل ومعلومات تكشف نوع "الغاز السام"
27/06/2022 22:52:38
27/06/2022 22:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الأردني: رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العسكرية بالعقبة (العربية)
Lebanon 24
التلفزيون الأردني: رفع درجة الاستعداد في المستشفيات العسكرية بالعقبة (العربية)
27/06/2022 22:52:38
27/06/2022 22:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مذيع لبناني يدخل القفص الذهبي.. وعروسه تلفت الأنظار بجمالها (صور)
Lebanon 24
مذيع لبناني يدخل القفص الذهبي.. وعروسه تلفت الأنظار بجمالها (صور)
01:23 | 2022-06-27
27/06/2022 01:23:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هذا ما سيشهده اليوم
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هذا ما سيشهده اليوم
03:05 | 2022-06-27
27/06/2022 03:05:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
Lebanon 24
بيان لـ"كهرباء لبنان"... هذا ما أعلنته عن انخفاض التغذيّة
07:32 | 2022-06-27
27/06/2022 07:32:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
خبر هامّ عن رواتب موظفي القطاع العام والمساعدة الاجتماعيّة... ماذا في التفاصيل؟
05:17 | 2022-06-27
27/06/2022 05:17:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
10:10 | 2022-06-27
27/06/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
15:45 | 2022-06-27
السلطات الأردنية تؤكد أن صوامع الحبوب في العقبة لم تتأثر بحادثة تسرب الغاز (العربية)
15:39 | 2022-06-27
مركز الأزمات الأردني يعلن إرسال 4 طائرات إخلاء جوي إلى العقبة (الحرّة)
15:38 | 2022-06-27
اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة
15:37 | 2022-06-27
أنباء عن ارتفاع عدد ضحايا تسرب غاز سام في العقبة جنوب الأردن إلى 13 قتيلاً (الحرة)
15:31 | 2022-06-27
حالات حرجة في مستشفيات الأردن للمصابين خلال تسرب الغاز في ميناء العقبة (العربية)
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
27/06/2022 22:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
27/06/2022 22:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
27/06/2022 22:52:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact