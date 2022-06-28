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حسن مرد: على الحكومة اصدار بيان وزاري سريع يلاحظ الحماية الاقتصادية وحماية اموال المودعين ووضع خطة طوارئ سريعة لانقاذ البلد

Lebanon 24
28-06-2022 | 03:42
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