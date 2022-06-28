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البزري: هناك قضايا صعبة على الحكومة مواجهتها وعلينا التعامل بايجابية مع كل الملفات ونأمل ان لا تكون هذه المرحلة مجرد مرحلة انتقالية

Lebanon 24
28-06-2022 | 03:56
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