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أسامة سعد: نريد حكومة تمكن لبنان من الانتقال الآمن من الواقع السياسي الحالي إلى واقع جديد قادر على مواجهة التحديات والأزمات

Lebanon 24
28-06-2022 | 04:06
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