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جهاد الصمد: الوضع المعيشي والصحي والتربوي لم يعد يُحتمل وانا طالبت بتعديل خطة التعافي والنهوض الاقتصادي لتصبح أكثر عدالة

Lebanon 24
28-06-2022 | 04:11
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