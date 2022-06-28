Advertisement

أخبار عاجلة

روسيا: قائمة العقوبات الجديدة ستشمل زوجة وابنة الرئيس الأميركي بايدن

Lebanon 24
28-06-2022 | 04:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية: أدرجنا ضمن قائمة العقوبات 13 مسؤولا عسكريا بيلاروسيا دعموا حرب بوتين على أوكرانيا (الجزيرة)
lebanon 24
28/06/2022 13:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية تعلن إدراج مؤسس "ميتا" مارك زوكربيرج ضمن قائمة العقوبات الجديدة لروسيا (الشرق)
lebanon 24
28/06/2022 13:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية توسع قائمة العقوبات لتضم نائبة الرئيس الأميركي و28 أميركيا "يشكلون أجندة معادية للروس" (الشرق)
lebanon 24
28/06/2022 13:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن: العقوبات الجديدة على روسيا رسالة بأنها ستدفع ثمنا فوريا على ما قامت به في بوتشا (العربية)
lebanon 24
28/06/2022 13:57:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
06:41 | 2022-06-28
06:40 | 2022-06-28
06:35 | 2022-06-28
06:33 | 2022-06-28
06:32 | 2022-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website