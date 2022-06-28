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وزارة الخارجية الصينيّة: نطالب "الناتو" بالتوقف الفوري عن نشر تصريحات كاذبة واستفزازية ضدّ الصين

Lebanon 24
28-06-2022 | 05:22
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