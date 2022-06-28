الحشيمي: الناس وضعت الثقة بالمجلس النيابي وعلينا السعي للخروج من "محور جهنّم" ويجب أن نكون يداً واحدة في هذه المرحلة لأجل حلّ الأزمات التي نعاني منها

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