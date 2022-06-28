النائب نبيل بدر بعد لقاء ميقاتي: على الرئيس المكلّف المضي بعملية التشكيل بكل حزم وثقة وعزم وألا يلتفت للشروط والطلبات اللاموضوعية التي تطالب بها بعض الكتل السياسية

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