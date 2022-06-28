باسيل بعد لقاء تكتّل "لبنان القوي" ميقاتي: تمنينا للرئيس المكلف التوفيق وأكدنا له تشكيل الحكومة بسرعة وأي فكرة لبقاء حكومة منزوعة الصلاحيات نحنُ ضدّها

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