باسيل: "التيار الوطني الحر" لم يناقش داخلياً مسألة مشاركتنا في الحكومة علماً أنني لا أرغب بذلك وشدّدنا على ضرورة إتمام الحكومة للملفات الكبرى والتصرف معها لا سيما ملف حاكمية مصرف لبنان

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