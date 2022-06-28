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باسيل: "التيار الوطني الحر" لم يناقش داخلياً مسألة مشاركتنا في الحكومة علماً أنني لا أرغب بذلك وشدّدنا على ضرورة إتمام الحكومة للملفات الكبرى والتصرف معها لا سيما ملف حاكمية مصرف لبنان

Lebanon 24
28-06-2022 | 06:09
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هل يشارك التيار الوطني الحر في الحكومة المقبلة؟
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28/06/2022 16:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل خلال المهرجان الانتخابي للتيار الوطني الحر في البترون: أنا والتيار مستهدفان وقبلت الترشح بطلب من التيار وهم عيونهم على البترون في 15 أيار أما نحن فعيوننا على البترون ولبنان ابتداء من 16 أيار
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28/06/2022 16:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: في الحرب كانوا أصحاب الاقدام التهجيريّة واليوم أصحاب الأيادي التمويليّة! في الحرب ضربوا لنا مجتمعنا بالبارودة وبالسلم يضربونه بالمال السياسي و"بدنا نطلب من الناس يبرهنوا بالإنتخابات إنّو التيار بعدو حاجة وضرورة للبنان"
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28/06/2022 16:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بعد لقاء تكتّل "لبنان القوي" ميقاتي: تمنينا للرئيس المكلف التوفيق وأكدنا له تشكيل الحكومة بسرعة وأي فكرة لبقاء حكومة منزوعة الصلاحيات نحنُ ضدّها
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28/06/2022 16:31:04 Lebanon 24 Lebanon 24
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