بقرادونيان باسم نواب كتلة "الارمن" بعد لقاء ميقاتي: عرضنا مع الرئيس المكلف السبل لتأليف حكومة جديدة بأسرع وقت وطلبنا منه عدم الدخول بلعبة الشروط والشروط المضادة

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