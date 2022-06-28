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بقرادونيان: أعربنا عن استعدادنا للمشاركة بالحكومة من دون الدخول بتفاصيل الوزارات والحقائب ونتمنى على ميقاتي أن يكون لديه تشكيلة حكومية خلال اليومين المقبلين

Lebanon 24
28-06-2022 | 06:20
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بقرادونيان: أعربنا عن استعدادنا للمشاركة بالحكومة
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28/06/2022 16:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
بقرادونيان باسم نواب كتلة "الارمن" بعد لقاء ميقاتي: عرضنا مع الرئيس المكلف السبل لتأليف حكومة جديدة بأسرع وقت وطلبنا منه عدم الدخول بلعبة الشروط والشروط المضادة
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28/06/2022 16:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/06/2022 16:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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28/06/2022 16:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
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