بقرادونيان: أعربنا عن استعدادنا للمشاركة بالحكومة من دون الدخول بتفاصيل الوزارات والحقائب ونتمنى على ميقاتي أن يكون لديه تشكيلة حكومية خلال اليومين المقبلين

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