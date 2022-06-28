النائب محمد يحيى بعد لقاء ميقاتي: على التكتلات النيابية المساهمة في تعجيل عملية تشكيل الحكومة ونأمل أن يتوفق الرئيس ميقاتي في عملية تشكيل الحكومة وسنكون داعمين له

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