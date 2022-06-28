28
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
25
o
زحلة
30
o
بعلبك
23
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
النائب محمد يحيى بعد لقاء ميقاتي: على التكتلات النيابية المساهمة في تعجيل عملية تشكيل الحكومة ونأمل أن يتوفق الرئيس ميقاتي في عملية تشكيل الحكومة وسنكون داعمين له
Lebanon 24
28-06-2022
|
06:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يحيى: على التكتلات النيابية المساهمة في تعجيل عملية تشكيل الحكومة
Lebanon 24
يحيى: على التكتلات النيابية المساهمة في تعجيل عملية تشكيل الحكومة
28/06/2022 16:32:47
28/06/2022 16:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب نبيل بدر بعد لقاء ميقاتي: على الرئيس المكلّف المضي بعملية التشكيل بكل حزم وثقة وعزم وألا يلتفت للشروط والطلبات اللاموضوعية التي تطالب بها بعض الكتل السياسية
Lebanon 24
النائب نبيل بدر بعد لقاء ميقاتي: على الرئيس المكلّف المضي بعملية التشكيل بكل حزم وثقة وعزم وألا يلتفت للشروط والطلبات اللاموضوعية التي تطالب بها بعض الكتل السياسية
28/06/2022 16:32:47
28/06/2022 16:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: استدعاء الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة بعدما نال 54 صوتاً نتيجة الاستشارات النيابية
Lebanon 24
المديرية العامة لرئاسة الجمهورية: استدعاء الرئيس نجيب ميقاتي لتكليفه بتشكيل الحكومة بعدما نال 54 صوتاً نتيجة الاستشارات النيابية
28/06/2022 16:32:47
28/06/2022 16:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب عماد الحوت يسمي الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة
Lebanon 24
النائب عماد الحوت يسمي الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة
28/06/2022 16:32:47
28/06/2022 16:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
14:53 | 2022-06-27
27/06/2022 02:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
23:34 | 2022-06-27
27/06/2022 11:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
Lebanon 24
بعد موجة الانتقادات.. راغب علامة يتباهى: "املك منازل في اجمل العواصم"!
10:10 | 2022-06-27
27/06/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة
Lebanon 24
"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة
16:18 | 2022-06-27
27/06/2022 04:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس الأول من تمّوز.. إليكم موعد بدء دفع تسعيرة الإتصالات الجديدة
Lebanon 24
ليس الأول من تمّوز.. إليكم موعد بدء دفع تسعيرة الإتصالات الجديدة
01:50 | 2022-06-28
28/06/2022 01:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
09:25 | 2022-06-28
أمين عام الناتو: قمة مدريد ستؤسس لدعم وتعزيز الإمكانيات القتالية للحلف
09:14 | 2022-06-28
بايدن يصل إلى مدريد لحضور قمة الناتو
09:03 | 2022-06-28
"سي ان ان" عن مصادر: مسؤولون في البيت الأبيض يشكون في قدرة أوكرانيا على استعادة كل أراضيها حتى مع وصول أسلحة متطورة
08:57 | 2022-06-28
الدفاع البريطانية: بوتين لن تردعه التهديدات أو تأثير العقوبات على الشعب الروسي
08:50 | 2022-06-28
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي: هناك ممر آمن لإخراج الحبوب من أوكرانيا وننتظر الموافقة الروسية النهائية
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
28/06/2022 16:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
28/06/2022 16:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
28/06/2022 16:32:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact