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كبارة: تمنيت على الرئيس ميقاتي تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لان الصعوبات ازدادت كثيراً والمطلوب وقف الإنهيار الذي يزداد يوماً بعد يوم

Lebanon 24
28-06-2022 | 06:35
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