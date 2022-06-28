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الرئيس ميقاتي بعد إنتهاء الاستشارات غير الملزمة: نريد أن نشكل حكومة تنجز ما يجب إنجازه ونأمل أن ترى الحكومة النور قريباً

Lebanon 24
28-06-2022 | 06:40
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