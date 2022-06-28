ماكرون: بات واضحا أن هدف روسيا الأول هو استسلام أوكرانيا ولا أحد يعتقد أن الحرب في أوكرانيا ستنتهي خلال أسابيع أو أشهر وأتمنى أن تنتهي العام الجاري

Lebanon 24