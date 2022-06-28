Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون: سنقدم مساعدات دفاعية لأوكرانيا من بينها مدافع "سيزار"

Lebanon 24
28-06-2022 | 07:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: بحثت مع ماكرون الوضع الميداني وتقديم مساعدات دفاعية إضافية
lebanon 24
28/06/2022 16:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
البنتاغون: حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا تتضمن مدافع هاوتزر ورادارات مضادة للمدفعية وستصل قريبا (الجزيرة)
lebanon 24
28/06/2022 16:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بينها ذخائر مدفعية... مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا
lebanon 24
28/06/2022 16:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بايدن يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا بينها ذخائر وأجهزة رادار
lebanon 24
28/06/2022 16:33:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
09:25 | 2022-06-28
09:14 | 2022-06-28
09:03 | 2022-06-28
08:57 | 2022-06-28
08:50 | 2022-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website