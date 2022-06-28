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المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس النواب الإيراني: لا مفاوضات مباشرة مع واشنطن قبل عودتها إلى الاتفاق النووي

Lebanon 24
28-06-2022 | 07:28
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