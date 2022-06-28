27
o
بيروت
27
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
26
o
النبطية
25
o
زحلة
27
o
بعلبك
24
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي: هناك ممر آمن لإخراج الحبوب من أوكرانيا وننتظر الموافقة الروسية النهائية
Lebanon 24
28-06-2022
|
08:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الإيطالي: نريد تجنب حدوث كارثة مجاعة في العالم بسبب حصار أطنان الحبوب والأغذية في أوكرانيا
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالي: نريد تجنب حدوث كارثة مجاعة في العالم بسبب حصار أطنان الحبوب والأغذية في أوكرانيا
28/06/2022 18:54:24
28/06/2022 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالي: الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد بدائل لنقل صادرات الحبوب من أوكرانيا
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالي: الاتحاد الأوروبي يحاول إيجاد بدائل لنقل صادرات الحبوب من أوكرانيا
28/06/2022 18:54:24
28/06/2022 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالي: روسيا تستخدم الطاقة والحبوب لأغراض سياسية (العربية)
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالي: روسيا تستخدم الطاقة والحبوب لأغراض سياسية (العربية)
28/06/2022 18:54:24
28/06/2022 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا بذل كافة الجهود لإخراج الحبوب من أوكرانيا
Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: علينا بذل كافة الجهود لإخراج الحبوب من أوكرانيا
28/06/2022 18:54:24
28/06/2022 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
Lebanon 24
تسعيرة المولدات بالأرقام.. هكذا ستُصبح قريباً
14:53 | 2022-06-27
27/06/2022 02:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
Lebanon 24
اللبنانيون سيودعون الـ Whatsapp والـSocial Media ابتداءً من الجمعة؟!
23:34 | 2022-06-27
27/06/2022 11:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة
Lebanon 24
"بحرٌ من الدولار" في لبنان.. خبيرٌ بارز يكشف الكثير وهذا ما قاله عن الأزمة
16:18 | 2022-06-27
27/06/2022 04:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ليس الأول من تمّوز.. إليكم موعد بدء دفع تسعيرة الإتصالات الجديدة
Lebanon 24
ليس الأول من تمّوز.. إليكم موعد بدء دفع تسعيرة الإتصالات الجديدة
01:50 | 2022-06-28
28/06/2022 01:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل كارثة ميناء العقبة.. مشاهدٌ ترصدُ ما حصل ومعلومات تكشف نوع "الغاز السام"
Lebanon 24
تفاصيل كارثة ميناء العقبة.. مشاهدٌ ترصدُ ما حصل ومعلومات تكشف نوع "الغاز السام"
14:10 | 2022-06-27
27/06/2022 02:10:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
11:45 | 2022-06-28
وزارة التجارة الأميركية: 6 كيانات شملتها العقوبات لدعمها جهود الجيش الروسي منذ فرض قيود على الصادرات بعد غزو أوكرانيا (الجزيرة)
11:43 | 2022-06-28
الخارجية البلغارية تعلن طرد 70 دبلوماسيا روسيا (سكاي نيوز عربية)
11:38 | 2022-06-28
رويترز عن وزارة التجارة الأميركية: واشنطن تضيف 36 كيانا لقائمة العقوبات لعملها ضد المصالح الأميركية (الجزيرة)
11:35 | 2022-06-28
بايدن: استراتيجية الدفاع 360 ستتضمن زيادة عدد القوات الأميركية في أوروبا (العربية)
11:28 | 2022-06-28
رئيس وزراء إسبانيا: على الدول الأوروبية تطوير استراتيجيات الدفاع في الجهة الشرقية (العربية)
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
28/06/2022 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
28/06/2022 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
28/06/2022 18:54:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact