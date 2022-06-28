Advertisement

أخبار عاجلة

بلينكن: واشنطن ستقدم 55 مليار دولار مساعدات إنسانية لأفغانستان لمواجهة تبعات الزلزال

Lebanon 24
28-06-2022 | 09:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية بـ 200 مليون دولار للقرن الأفريقي بسبب الجفاف واللاجئين (العربية)
lebanon 24
28/06/2022 18:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة تجمع 2,44 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لأفغانستان (العربية)
lebanon 24
28/06/2022 18:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون: واشنطن ستقدم 450 مليون دولار على شكل مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
28/06/2022 18:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تتعهد بتقديم ملياري دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا
lebanon 24
28/06/2022 18:55:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:53 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:34 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:18 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:50 | 2022-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2022-06-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
11:45 | 2022-06-28
11:43 | 2022-06-28
11:38 | 2022-06-28
11:35 | 2022-06-28
11:28 | 2022-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website