وزارة الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة تستهدف مصارف عدة بينها "بنك موسكو" وشركة "يونايتد إيركرافت كورب" وعلى واردات الذهب الروسي بموجب أحدث العقوبات

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