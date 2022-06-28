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وزارة الخزانة الأميركية: العقوبات الجديدة تستهدف مصارف عدة بينها "بنك موسكو" وشركة "يونايتد إيركرافت كورب" وعلى واردات الذهب الروسي بموجب أحدث العقوبات

Lebanon 24
28-06-2022 | 10:30
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