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الجيش الأوكراني: أنجزنا صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع الروس تقضي بمبادلة 17 جنديا أوكرانيا مقابل 15روسيا

Lebanon 24
28-06-2022 | 10:54
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