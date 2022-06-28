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وول ستريت جورنال عن مصادر: السلطات الأميركية أوقفت سفينة قادمة من روسيا إلى لويزيانا تحمل شحنة نفط (الجزيرة)

Lebanon 24
28-06-2022 | 11:25
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