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بوريل: تأكيد وكالة مودي الائتمانية تخلف روسيا عن سداد سنداتها الدولية يظهر عزلتها عن أسواق المال العالمية (الجزيرة)

Lebanon 24
28-06-2022 | 12:50
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