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رويترز عن وزيرة الدفاع الألمانية: برلين مستعدة لإرسال نحو 15 ألف جندي لتعزيز قوة الاستجابة السريعة للناتو (الجزيرة)

Lebanon 24
28-06-2022 | 13:46
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