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ستولتنبرغ: تركيا وافقت على دعم انضمام فنلندا والسويد للناتو (العربية)

Lebanon 24
28-06-2022 | 14:43
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