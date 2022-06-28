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زيلنسكي: أطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في استهداف مركز للتسوق من جانب القوات الروسية

Lebanon 24
28-06-2022 | 15:28
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