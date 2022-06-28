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البيت الأبيض: نقدم التعازي للأردن بعد حادث ميناء العقبة ومستعدون لتقديم الدعم

Lebanon 24
28-06-2022 | 16:18
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