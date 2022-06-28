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أخبار عاجلة
روسيا اليوم عن الصين: الناتو خلق فوضى في أوروبا ويريد إثارتها في آسيا
Lebanon 24
28-06-2022
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23:51
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