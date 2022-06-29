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مقتل عنصر من حرس الحدود الإيراني باشتباكات مع قوات طالبان على الحدود مع أفغانستان (الحدث)

Lebanon 24
29-06-2022 | 01:44
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