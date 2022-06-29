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وصول رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا لاطلاع الرئيس عون على نتائج الاستشارات النيابية

Lebanon 24
29-06-2022 | 02:04
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